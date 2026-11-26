Роман Марков возразил, что Ленобласть и Санкт-Петербург находятся в одной агломерации. «Сравнивать наши законодательные базы необходимо»,— сказал он и добавил, что правительство региона предлагает принять закон, в том виде, в котором он «зашел» в Законодательное собрание: «с компромиссным вариантом» в 7,5%. «А потом в январе 2027 года мы посмотрим, что будет на федеральном уровне, подпишет или не подпишет закон президент, и что решит Петербург. И мы сможем скорректировать закон в зависимости от этих факторов»,— заверил глава финансового блока регионального правительства.