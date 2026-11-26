«Зачем бежать впереди Петербурга?»
В Ленобласти увеличили налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения
С 1 января 2027 года в Ленинградской области вырастет ставка по упрощенной системе налогообложения (УСН) с 5 до 7% (при максимально допустимой на федеральном уровне ставке 15%). Изменение коснется налогоплательщиков, выбравших объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». Несмотря на предложение некоторых депутатов дождаться принятия окончательного решение по максимальной ставке по УСН на федеральном уровне и ссылку на то, что в Петербурге изменение по этому налогу еще не утвердили, закон приняли сразу в трех чтениях.
Поправки в Налоговый кодекс РФ, ограничивающие право регионов вводить льготы по УСН, приняли в Госдуме 24 ноября. Региональную ставку от 5 до 15% сохранят только для ограниченного перечня видов деятельности. Повышение ставки до 7,5% в Ленобласти первый вице-губернатор — председатель комитета финансов 47-го региона Роман Марков назвал компромиссным решением. Для отдельных категорий налогоплательщиков с объектом «доходы» пониженные ставки будут увеличены на 1 процентный пункт: с 1 до 2%, с 2 до 3%, с 3 до 4% соответственно (при максимальной ставке 6%).
Областной законопроект разработан для мобилизации налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона, оцениваемых примерно в 4 млрд рублей, сообщил господин Марков. Только за 2025 год налоговые расходы бюджета из-за пониженных ставок УСН превысили 14 млрд рублей. Кроме этого, ожидаемое снижение поступлений налога на прибыль организаций из-за ухудшения финансового положения отдельных крупных налогоплательщиков в 2027 году составит примерно столько же, отметил он.
По мнению первого вице-губернатора, устанавливая такие ставки, Ленобласть действует в интересах малого и среднего бизнеса, особенно на отдаленных территориях, вводя посильную ставку по сравнению с другими регионами, которая позволит более плавно пройти переходный период.
Депутат от «Единой России» Александр Рязанов напомнил чиновнику, что в Петербурге закон о снижении льгот по УСН еще не принят. «С чем связано решение бежать впереди паровоза, то есть Петербурга?»— спросил парламентарий. Он также напомнил, что федеральный закон еще не ратифицирован и не подписан президентом .
Роман Марков возразил, что Ленобласть и Санкт-Петербург находятся в одной агломерации. «Сравнивать наши законодательные базы необходимо»,— сказал он и добавил, что правительство региона предлагает принять закон, в том виде, в котором он «зашел» в Законодательное собрание: «с компромиссным вариантом» в 7,5%. «А потом в январе 2027 года мы посмотрим, что будет на федеральном уровне, подпишет или не подпишет закон президент, и что решит Петербург. И мы сможем скорректировать закон в зависимости от этих факторов»,— заверил глава финансового блока регионального правительства.
По данным реестра МСП Ленобласти, на начало ноября 2026 года в области было зарегистрировано 94,3 тыс. субъектов МСП (прирост с начала года на 10,26%), из них, по разным оценкам, доля предпринимателей, работающих по УСН «доходы минус расходы», составляет 15–16 тыс. Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», в Петербурге такой механизм налогообложения, как заявлению Смольного, использует почти 46 тыс. бизнесменов. В связи с чем по просьбе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова городской парламент отложил принятие закона об увеличении ставки.