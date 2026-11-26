«С одной стороны, авторы фейка спекулируют на чувствах людей и их сопереживании в подобных ситуациях. С другой — используют тему гуманитарной помощи, которую Удмуртия регулярно направляет в другие регионы»,— отметила руководитель Центра управления регионом Татьяна Шумихина.