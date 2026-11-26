В Удмуртии опровергли кадры уничтожения гуманитарной колонны из Ижевска в Крым
Фейковое видео распространялось в соцсетях
Администрация главы Удмуртии назвала фейком видеозапись об уничтожении гуманитарной колонны, якобы следовавшей из Ижевска в Крым. Сгенерированные кадры распространялись в соцсетях.
Кроме того, в местных пабликах появился вброс о введении в Удмуртии Дня скорби из-за уничтожения этого конвоя. Такое постановление якобы подписала врио главы республики Ольга Абрамова.
«С одной стороны, авторы фейка спекулируют на чувствах людей и их сопереживании в подобных ситуациях. С другой — используют тему гуманитарной помощи, которую Удмуртия регулярно направляет в другие регионы»,— отметила руководитель Центра управления регионом Татьяна Шумихина.
Она уточнила, что гуманитарная колонна из Удмуртии в Крым в этот раз не отправлялась. Поставки продолжаются по другим направлениям.