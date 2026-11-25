Леван Назаров консолидировал 20% акций ЦИАН
Как стало известно “Ъ”, основатель финтех-группы «Баланс-платформа» Леван Назаров может консолидировать около 20% акций цифровой платформы недвижимости ЦИАН. Стоимость пакета оценивается в 14–15 млрд руб. По данным “Ъ”, бумагами интересовались также разные инвестиционные группы, в том числе «Атон», которая могла консолидировать до 20% акций ЦИАН.
Крупный пакет акций ЦИАН консолидировал инвестор и предприниматель Леван Назаров. По словам источника “Ъ”, точный размер пакета и детали о продавцах не известны, однако покупка прошла через брокерские группы в формате внебиржевых сделок. Доля Левана Назарова, принадлежащая ему через ООО «Технологии недвижимости», может составить около 20% акций компании. По словам источника, бумагами интересовались также разные инвестиционные группы, в том числе группа «Атон», которая могла консолидировать до 20% акций ЦИАН.
Леван Назаров подтвердил “Ъ” факт приобретения пакета акций ЦИАН, отметив, что приобретение акций ЦИАН является для него «стратегической инвестицией в технологическом секторе». «Я являлся инвестором ЦИАН с момента IPO и рассматриваю компанию как стратегический актив с сильной командой и устойчивой к рынку стратегией развития»,— сказал господин Назаров.
“Ъ” направил запросы в компании. В «Атон» отказались от комментариев.