Крупный пакет акций ЦИАН консолидировал инвестор и предприниматель Леван Назаров. По словам источника “Ъ”, точный размер пакета и детали о продавцах не известны, однако покупка прошла через брокерские группы в формате внебиржевых сделок. Доля Левана Назарова, принадлежащая ему через ООО «Технологии недвижимости», может составить около 20% акций компании. По словам источника, бумагами интересовались также разные инвестиционные группы, в том числе группа «Атон», которая могла консолидировать до 20% акций ЦИАН.