По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», поводом для судебного разбирательства мог стать выпуск программы «Бесогон» от 6 ноября. В нем Никита Михалков заявил, что Сергей Гильварг является резидентом Германии, владеет швейцарской компанией и причастен к мошенническим схемам. Режиссер также сказал, что Гильварг должен отвечать по статьям о нерепатриации валютной выручки и неуплате налогов.