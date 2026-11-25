Уральский бизнесмен Гильварг подал в суд на Никиту Михалкова и ВГТРК
В Арбитражный суд Москвы поступил иск АО «Ключевский завод ферросплавов» и его владельца Сергея Гильварга. Ответчиками по делу выступают режиссер Никита Михалков, его компания ООО «Бесогон», ФГУП «ВГТРК» и коллегия адвокатов «Барщевский и партнеры», следует из картотеки суда.
Исковое заявление зарегистрировано 19 ноября. Третьим лицом по делу проходит АО «Управляющая компания "Мидюрал"».
По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», поводом для судебного разбирательства мог стать выпуск программы «Бесогон» от 6 ноября. В нем Никита Михалков заявил, что Сергей Гильварг является резидентом Германии, владеет швейцарской компанией и причастен к мошенническим схемам. Режиссер также сказал, что Гильварг должен отвечать по статьям о нерепатриации валютной выручки и неуплате налогов.
ПАО «Ключевский завод ферросплавов» (КЗФ) расположен в поселке Двуреченск Свердловской области. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, генеральным директором завода указан Сергей Гильварг — бывший председатель правления «Хромпика» и нынешний глава АО «УК "МидЮрал"». На сайте предприятия указано, что завод выпускает более 30 наименований ферросплавов и лигатур, получаемых методом восстановления металлов из их кислородных и иных соединений.
В выпуске участвовал адвокат Михаил Барщевский. Он утверждал, что миллион долларов, полученный в результате предполагаемых махинаций, якобы был перечислен действующему сотруднику ВСУ, что «сегодня рассматривается как государственная измена». Также Никита Михалков назвал Гильварга предателем, спросив, «можно ли было представить такую ситуацию где-нибудь в 1943 году».