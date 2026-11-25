В декабре 2024 года комиссия по землепользованию и застройке Пермского городского округа одобрила заявление «Терра-Эстейт» об установлении планируемой зоны комплексного развития территории (КРТ) по ул. Чердынской, 46, в Индустриальном районе Перми. Площадь участка под КРТ составляет 5274 кв. м. В рамках комплексного развития застройщик планирует построить несколько десятиэтажных домов. Договор КРТ предусматривает также разработку проектно-сметной документации на реконструкцию участка дороги от ул. Леонова до ул. Рязанской.