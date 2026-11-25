Экспертиза одобрила проект дома на бывшей военной стройбазе в Перми
ООО «Сегмент эксперт» выдало положительное заключение негосударственной экспертизы на проектную документацию по строительству многоквартирного жилого дома по адресу ул. Чердынская, 46. Об этом свидетельствует информация в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ).
Разрешение было выдано 23 ноября. Застройщиком является ООО «СЗ «Терра-Эстейт», техническим заказчиком — пермское ООО «Нова». Проектную документацию подготовило пермское ООО «Ландшафт. Архитектура. Дизайн». Проект подразумевает строительство дома высотой 6-10 этажей.
ООО СЗ «Терра Эстейт» входит в холдинг Nova Development пермского предпринимателя Михаила Белебезьева. Ранее компания приобрела территорию бывшей военной строительной базы на Чердынской, 46 у удмуртского застройщика «Талан», для редевелопмента этого участка.
В декабре 2024 года комиссия по землепользованию и застройке Пермского городского округа одобрила заявление «Терра-Эстейт» об установлении планируемой зоны комплексного развития территории (КРТ) по ул. Чердынской, 46, в Индустриальном районе Перми. Площадь участка под КРТ составляет 5274 кв. м. В рамках комплексного развития застройщик планирует построить несколько десятиэтажных домов. Договор КРТ предусматривает также разработку проектно-сметной документации на реконструкцию участка дороги от ул. Леонова до ул. Рязанской.