«Нам искренне жаль, что так получилось. Мы очень ждали встречи с вами и понимаем, что многие уже построили свои планы. Спасибо за ваше понимание и поддержку! Очень ждем встречи с вами 20 февраля!»,— говорится в сообщении группы «Градусы» в официальном сообществе во «ВКонтакте».