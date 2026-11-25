Концерт группы «Градусы» в Екатеринбурге перенесли на февраль
Концерт группы «Градусы», запланированный на 26 ноября в концерт-холле «Свобода» в Екатеринбурге, перенесли на 20 февраля 2027 года. Как сообщили представители концертной площадки во «ВКонтакте», выступление перенесли по причинам, не зависящим от площадки.
«Нам искренне жаль, что так получилось. Мы очень ждали встречи с вами и понимаем, что многие уже построили свои планы. Спасибо за ваше понимание и поддержку! Очень ждем встречи с вами 20 февраля!»,— говорится в сообщении группы «Градусы» в официальном сообществе во «ВКонтакте».
Отмечается, что все ранее приобретенные билеты остаются действительными.
«Градусы» — российская поп-рок-группа, основанная в 2008 году в Ставрополе. Широкую известность коллективу принесли песни «Режиссер», «Кто ты» и «Голая».