Нижегородское правительство пересмотрит финансовую модель создания IT-квартала
Правительство Нижегородской области пересмотрит финансовую модель строительства IT-квартала в центре Нижнего Новгорода, сообщил губернатор Глеб Никитин во время прямой линии. Предложенный ранее проект комплексного развития территории площадью 3,36 га в границах улиц Малой Ямской, Ильинской, Маслякова, Большие Овраги и Похвалинского съезда инвесторы не приняли и воздержались от участия в аукционе, уточнил чиновник.
Как писал «Ъ-Приволжье», территорию под комплексное развитие планировали выставить на торги в 2025 году. Там планируют построить 76,5 тыс. кв. м коммерческих площадей для IT-специалистов, отреставрировать три объекта культурного наследия, два исторических здания, а также расселить 5 тыс. кв. м жилья.
Начальная цена торгов по КРТ, объявленных в июне 2026 года, составила 14,8 млн руб. Глеб Никитин заверил, что проект будет реализован.