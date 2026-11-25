Как писал «Ъ-Приволжье», территорию под комплексное развитие планировали выставить на торги в 2025 году. Там планируют построить 76,5 тыс. кв. м коммерческих площадей для IT-специалистов, отреставрировать три объекта культурного наследия, два исторических здания, а также расселить 5 тыс. кв. м жилья.