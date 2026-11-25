«(Президент РФ Владимир.— “Ъ”) Путин как-то говорил, конечно, жестокое требование: хочет Зеленский, пусть приезжает в Москву. Вот мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Понимаете, вот вдвоем. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву. Сесть и поговорить»,— сказал Лукашенко журналистке. Она отметила, что украинский президент вряд ли согласится.