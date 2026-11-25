Главы МИД России и Белоруссии обсудили украинское урегулирование
Глава российского МИДа Сергей Лавров побывал в Гомеле, где обсудил со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым двусторонние дела, с которых оба министра довольно быстро переключились на тему украинского урегулирования. А пока корреспондент “Ъ” Вероника Вишнякова наблюдала в Гомеле за заявлениями дипломатов, в обсуждение конфликта на Украине неожиданно включился лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Он выразил готовность гарантировать безопасность президента Украины Владимира Зеленского в случае его согласия посетить Москву для переговоров.
Совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии под председательством Сергея Лаврова и Максима Рыженкова в Гомеле проходило после интервью белорусского президента Александра Лукашенко. В день прилета российского министра белорусский Telegram-канал «Пул первого» опубликовал фрагмент разговора Лукашенко с журналисткой французского журнала Le Point. В нем он рассказал, что готов выступить гарантом безопасности президента Украины Владимира Зеленского в случае его согласия посетить Москву для переговоров.
«(Президент РФ Владимир.— “Ъ”) Путин как-то говорил, конечно, жестокое требование: хочет Зеленский, пусть приезжает в Москву. Вот мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Понимаете, вот вдвоем. Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву. Сесть и поговорить»,— сказал Лукашенко журналистке. Она отметила, что украинский президент вряд ли согласится.