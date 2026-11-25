Размер штрафа для граждан составит от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для юридических лиц — от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Соответствующая статья 8.12 добавлена в областной закон «Об административных правонарушениях».