На Дону утвердили штрафы за продажу топлива несовершеннолетним
В Ростовской области ввели административные штрафы за продажу моторного топлива несовершеннолетним, не имеющим права управления транспортными средствами. С законом, подписанным губернатором Юрием Слюсарем 25 ноября, ознакомился «Ъ-Ростов».
Размер штрафа для граждан составит от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для юридических лиц — от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Соответствующая статья 8.12 добавлена в областной закон «Об административных правонарушениях».
Ограничение касается розничной продажи жидкого и газообразного моторного топлива. Напомним, отдельным областным законом №522-ЗС, принятым в октябре, на Дону запретили продавать топливо лицам младше 18 лет. Исключение предусмотрено для подростков старше 16 лет, имеющих право управлять соответствующим транспортным средством.
Если у продавца возникают сомнения в возрасте покупателя, он вправе потребовать документ, удостоверяющий личность. При заправке транспорта, которым разрешено управлять с 16 лет, покупатель должен подтвердить наличие водительского удостоверения. При отсутствии необходимых документов продавец обязан отказать в продаже топлива.
Оба закона вступят в силу 1 марта 2027 года.