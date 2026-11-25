ООО «Маслов» с 2023 года строит производственный комплекс по глубокой переработке рапса и других масличных культур в промышленно-логистическом парке «Южный» на территории Бердска. Как писал «Ъ-Сибирь» ранее, предприятие разместится на земельном участке площадью около 45 га. Итоговая мощность комплекса составит до 450 тыс. т переработки льна и рапса в год. Общий объем финансирования – 6,5 млрд руб.