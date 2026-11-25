Налоговая инициировала банкротство новосибирской компании «Маслов»
Она ведет строительство завода по глубокой переработке рапса
Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству заявление Межрайонной инспекции ФНС России по Омской области №7 о признании компании «Маслов» банкротом. Задолженность предприятия перед бюджетом составляет 22,8 млн руб. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 25 декабря.
ООО «Маслов» с 2023 года строит производственный комплекс по глубокой переработке рапса и других масличных культур в промышленно-логистическом парке «Южный» на территории Бердска. Как писал «Ъ-Сибирь» ранее, предприятие разместится на земельном участке площадью около 45 га. Итоговая мощность комплекса составит до 450 тыс. т переработки льна и рапса в год. Общий объем финансирования – 6,5 млрд руб.
Сроки запуска комплекса неоднократно переносились. Согласно последней информации, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2026 года. Ранее, в качестве планового срока, фигурировала весна 2025 года. В региональном министерстве сельского хозяйства пояснили, что корректировка графика связана с производственными сложностями.