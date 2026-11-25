Любовь Байкова возглавила Центральный госархив Удмуртии
Она более 20 лет работает в архивной службе республики
Любовь Байкова назначена директором Центрального государственного архива Удмуртии. О кадровом решении сообщила и. о. заместителя председателя правительства республики Наталья Тойкина.
«Грамотный, системный и целеустремленный руководитель. В архивной службе Удмуртии она более 20 лет», — написала госпожа Тойкина в своих социальных сетях.
Любовь Байкова родилась 24 февраля 1984 года в деревне Алганча-Игра Малопургинского района. В 2006 году окончила исторический факультет Удмуртского государственного университета.
С 2006 по 2015 год работала в Центральном государственном архиве Удмуртии, где занимала должности ведущего и главного специалиста, а затем заместителя начальника отдела формирования Архивного фонда. В 2015–2019 годах возглавляла отдел комплектования и экспертизы ценности документов.
В 2019 году стала директором Государственного архива социально-правовых документов Удмуртии. С 2021 года руководила им в качестве филиала Центрального государственного архива республики.