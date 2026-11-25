С 2006 по 2015 год работала в Центральном государственном архиве Удмуртии, где занимала должности ведущего и главного специалиста, а затем заместителя начальника отдела формирования Архивного фонда. В 2015–2019 годах возглавляла отдел комплектования и экспертизы ценности документов.