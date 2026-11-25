Рейсы в Алматы стартуют 25 декабря: вылеты из Екатеринбурга будут совершаться трижды в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около трех часов. Отправления в Астану начнутся с 26 декабря. Они запланированы на понедельник, четверг и субботу, продолжительность перелета — один час 50 минут.