«Уральские авиалинии» откроют два новых маршрута из Екатеринбурга в Казахстан
Авиакомпания «Уральские авиалинии» в декабре запустит два новых маршрута из Екатеринбурга в города Казахстана — Алматы и Астану, сообщили в пресс-службе перевозчика. Перелеты будут совершаться на самолетах Airbus.
Рейсы в Алматы стартуют 25 декабря: вылеты из Екатеринбурга будут совершаться трижды в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около трех часов. Отправления в Астану начнутся с 26 декабря. Они запланированы на понедельник, четверг и субботу, продолжительность перелета — один час 50 минут.
Билеты на оба направления уже поступили в продажу: цена на первый рейс в Алматы составляет около 20,8 тыс. руб., в Астану — 15,4 тыс. руб.