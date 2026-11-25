В Прикамье, как и в других регионах присутствия мошенников, работали офисы, в которых проводились тренинги для сотрудников, а также колл-центры. В квартирах пенсионеров злоумышленники замеряли уровень напряжения в розетках, после чего сообщали ложную информацию о плохом состоянии электросистем и угрозе пожара. После этого они делали вид, что звонят руководству и просят предоставить клиентам скидку на установку нового оборудования. Так, к примеру, автоматический выключатель, розничная цена которого не превышает 500 руб., пенсионерам продавали за 15 тыс. руб. Общая стоимость необязательных работ могла доходить до 69 тыс. руб.