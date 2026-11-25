В Перми будут судить руководителя группы псевдоэлектриков, похитившей у пенсионеров более 13 млн рублей
В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя структурного подразделения преступного сообщества, занимавшегося хищением денежных средств граждан под видом сервисных работ на сетях водоснабжения и электричества. От действий злоумышленников пострадал 367 человек, у них было похищено более 13 млн руб. Помимо Перми преступное сообщество действовало в Ижевске, Екатеринбурге и Калининграде. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД и прокуратуры Пермского края.
В Прикамье, как и в других регионах присутствия мошенников, работали офисы, в которых проводились тренинги для сотрудников, а также колл-центры. В квартирах пенсионеров злоумышленники замеряли уровень напряжения в розетках, после чего сообщали ложную информацию о плохом состоянии электросистем и угрозе пожара. После этого они делали вид, что звонят руководству и просят предоставить клиентам скидку на установку нового оборудования. Так, к примеру, автоматический выключатель, розничная цена которого не превышает 500 руб., пенсионерам продавали за 15 тыс. руб. Общая стоимость необязательных работ могла доходить до 69 тыс. руб.
В ходе следствия было установлено, что члены ОПС причастны к серии мошенничеств под видом реализации фильтрующих систем гражданам в период с 2017 по 2020 год и весной-летом 2021 года. В общей сложности следствию удалось выявить 32 факта мошенничества на общую сумму более 2 млн руб.
Следователями ГУ МВД по Пермскому краю изъято более 7 тыс. документов, более 500 единиц оборудования и средств совершения преступлений, 100 мобильных и технических устройств, используемых фигурантами в преступной деятельности, проведено более 200 выемок и 300 осмотров мест происшествий, 145 экспертиз и 8 исследований.
Уголовное дело в отношении 38-летнего участника и руководителя структурного подразделения преступного сообщества было выделено в отдельное производство и направлено в Свердловский суд Перми для рассмотрения по существу. Свою вину мужчина признал.