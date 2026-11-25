Свыше 4 тыс. выпускников «Профессионалитета» на Среднем Урале получили работу
В Свердловской области 4,5 тыс. студентов техникумов и колледжей стали выпускниками федерального проекта «Профессионалитет» в 2026 году. Первые рабочие места благодаря механизму бесшовного перехода с учебы на производство получили 90% из них, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Тесная интеграция образовательных учреждений с предприятиями в рамках проекта гарантирует выпускникам востребованность на рынке труда, а экономике региона — оперативное закрытие кадровых потребностей в ключевых секторах. Промежуточные итоги трудоустройства подвели на заседании регионального наблюдательного совета образовательно-производственных центров, которое прошло в Областном техникуме дизайна и сервиса. Он стал одной из семи новых площадок, где открыли кластер «Профессионалитета» — по легкой промышленности.
Так, 1,6 тыс. студентов получили специальности кластера «Машиностроение», свыше 1 тыс. — «Металлургия и горно-металлургический комплекс», 865 человек — «Туризм и сфера услуг», 526 специалистов — «Педагогика», 334 специалиста — «Строительство». Еще 121 человек получил дипломы об образовании на базе кластера «Правоохранительная сфера и управление».