Тесная интеграция образовательных учреждений с предприятиями в рамках проекта гарантирует выпускникам востребованность на рынке труда, а экономике региона — оперативное закрытие кадровых потребностей в ключевых секторах. Промежуточные итоги трудоустройства подвели на заседании регионального наблюдательного совета образовательно-производственных центров, которое прошло в Областном техникуме дизайна и сервиса. Он стал одной из семи новых площадок, где открыли кластер «Профессионалитета» — по легкой промышленности.