В Татарстане выдача ипотеки в октябре сократилась почти вдвое
Снижение связано с ужесточением условий льготных ипотечных программ
В Татарстане в октябре банки выдали 2,7 тыс. ипотечных кредитов на 10,7 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество сделок сократилось на 47%, объем кредитования — на 56%, сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Средний размер ипотечного кредита в республике составил 4 млн руб. против 4,8 млн руб. месяцем ранее. Средний срок кредитования сократился с 283 до 220 месяцев.
В Чувашии за месяц выдали 820 ипотечных кредитов на 2,7 млрд руб. Снижение к сентябрю составило 46% по количеству и 60% по объему. Средний чек уменьшился с 4,4 млн до 3,3 млн руб.
В Кировской области банки оформили 590 ипотек на 1,8 млрд руб. По сравнению с предыдущим месяцем количество кредитов сократилось на 56%, объем — на 68%. Средний размер займа составил 3 млн руб.
В Марий Эл выдали 350 ипотечных кредитов на 1 млрд руб. Это на 48% меньше по количеству и на 63% по объему, чем в сентябре. Средний чек снизился с 4,3 млн до 3,1 млн руб.
Всего за январь–октябрь в Татарстане оформили 31,7 тыс. ипотек на 139 млрд руб., в Чувашии — 9,4 тыс. на 36,1 млрд руб., в Кировской области — 8 тыс. на 28,8 млрд руб., в Марий Эл — 4,3 тыс. на 15,9 млрд руб.
В целом по России в октябре банки выдали 78,6 тыс. ипотечных кредитов на 300,3 млрд руб. По сравнению с сентябрем количество сделок сократилось на 43%, объем — на 55%.
По словам генерального директора ОКБ Михаила Алексина, снижение связано с ужесточением условий льготных ипотечных программ, объем выдач по которым сократился почти в пять раз. На рынке стали преобладать кредиты на рыночных условиях.