Техническое задание предусматривает жесткие количественные параметры. Исполнитель должен обеспечить 40 минут документальных фильмов на региональном телеканале, 220 минут информационных телепроектов в региональном сегменте федерального канала, 440 минут тематических телепроектов, 151 минуту новостных сюжетов и 652 минуты радиопрограмм. Кроме того, заказаны две прямые трансляции продолжительностью не менее 30 минут каждая. Для каждого формата указан минимальный охват аудитории: от 1,5 млн человек для региональных каналов до 1,9 млн для сегмента федерального телеканала. География распространения — Волгоградская область. Срок оказания услуг — с 1 января по 15 декабря 2027 года.