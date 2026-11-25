Волгоградская область заказала освещение в СМИ 82-й годовщины Победы за 35 млн
Суммарный хронометраж сюжетов — более 1,5 тыс. минут
Администрация Волгоградской области ищет подрядчика по освещению в СМИ мероприятий, посвященных 82-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Стартовая цена контракта — 35 млн руб. По данным ЕИС «Закупки», срок окончания подачи заявок — 10 декабря 2026 года.
Согласно документации лота, регион намерен заказать у СМИ производство и размещение оригинальных материалов — от документальных фильмов и новостных выпусков до прямых трансляций. Услуги оплачиваются из регионального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области».
Техническое задание предусматривает жесткие количественные параметры. Исполнитель должен обеспечить 40 минут документальных фильмов на региональном телеканале, 220 минут информационных телепроектов в региональном сегменте федерального канала, 440 минут тематических телепроектов, 151 минуту новостных сюжетов и 652 минуты радиопрограмм. Кроме того, заказаны две прямые трансляции продолжительностью не менее 30 минут каждая. Для каждого формата указан минимальный охват аудитории: от 1,5 млн человек для региональных каналов до 1,9 млн для сегмента федерального телеканала. География распространения — Волгоградская область. Срок оказания услуг — с 1 января по 15 декабря 2027 года.
Материалы должны освещать праздничные и памятные мероприятия, патриотические акции, исторические события войны, воспоминания ветеранов и судьбы героев, а также вопросы сохранения памятников и мемориалов. Выбор тем, текстов, видеоряда и времени выхода согласовывается с заказчиком. Отдельно оговаривается, что видео- и аудиоматериалы не должны компилироваться из материалов других СМИ.