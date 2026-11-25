Суд вынес приговор семи организаторам незаконных азартных игр в Сургуте
Городской суд Сургута вынес приговоры в отношении семи местных жителей, признанных виновными в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).
Следствие установило, что группа арендовала нежилые помещения в городе для игорных залов, где с декабря 2021 года использовала компьютерное оборудование для ведения незаконного бизнеса. Таким образом, участники группы получили доход, превышающий 20 млн руб. Незаконная деятельность была пресечена правоохранительными органами в апреле 2023 года.
Суд назначил троим подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от трех до четырех лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима. Четверым фигурантам было назначено условное наказание: три года лишения свободы с испытательным сроком от 4,5 года до пяти лет. В качестве дополнительного взыскания всем осужденным назначены штрафы в диапазоне от 50 тыс. до 250 тыс. руб.
Компьютерная техника и полученные в результате незаконной деятельности деньги конфискованы по решению суда. Приговор не вступил в законную силу.