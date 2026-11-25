Суд назначил троим подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от трех до четырех лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима. Четверым фигурантам было назначено условное наказание: три года лишения свободы с испытательным сроком от 4,5 года до пяти лет. В качестве дополнительного взыскания всем осужденным назначены штрафы в диапазоне от 50 тыс. до 250 тыс. руб.