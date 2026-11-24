Главные новости за 24 ноября. Новороссийск
В Новороссийске полностью восстановили подачу воды после аварии на магистральном трубопроводе. Масштабные перебои с водоснабжением начались 19 ноября из-за совпадения плановых работ на Троицком групповом водоводе и коммунальной аварии.
Долг новороссийского банкрота в 46 млн рублей продают за половину номинала. Дисконт вызван рисками для покупателя.
В Новороссийске предъявили обвинение в получении крупной взятки бывшему инспектору таможни. Как считает следствие, фигурант за вознаграждение содействовал прохождению таможенного контроля.
В Новороссийске разработали проект обрушения взрывным способом двух железобетонных дымовых труб бывшего цементного завода «Октябрь». Сооружения расположены на Сухумском шоссе, 92.
Прокуратура Новороссийска организовала проверку по факту нападения бездомных собак на несовершеннолетнюю. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).
С 24 ноября пригородные поезда между Анапой и Керчью перевели на ежедневный график движения. Ранее составы курсировали только по пятницам, выходным и праздничным дням.