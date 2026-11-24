Актуальное расписание пригородных поездов, а также информацию о рейсах на 23 и 24 ноября можно найти на сайте Южной пригородной пассажирской компании. Билеты доступны в железнодорожных кассах, на сайте ug-ppk.ru и в мобильном приложении «В путь — билеты на электрички».