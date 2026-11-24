Между Анапой и Керчью запустили ежедневные электрички
С 24 ноября пригородные поезда между Анапой и Керчью перевели на ежедневный график движения. Ранее составы курсировали только по пятницам, выходным и праздничным дням. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания.
Поезд №6805/6806 отправляется со станции Анапа в 12:30. В 13:59 состав прибывает на станцию Тамань-Пасс., а в 14:38 — на станцию Керчь. Остановка на станции Керчь-Южная Новый парк в расписании этого рейса не предусмотрена.
Обратный поезд №6807/6808 отправляется со станции Керчь в 14:43. В 15:12 он прибывает на станцию Керчь-Южная Новый парк, в 15:33 — на станцию Тамань-Пасс. В Анапу состав прибывает в 17:00.
Актуальное расписание пригородных поездов, а также информацию о рейсах на 23 и 24 ноября можно найти на сайте Южной пригородной пассажирской компании. Билеты доступны в железнодорожных кассах, на сайте ug-ppk.ru и в мобильном приложении «В путь — билеты на электрички».