В Новороссийске подготовили проект взрывного обрушения двух труб завода «Октябрь»
В Новороссийске разработали проект обрушения взрывным способом двух железобетонных дымовых труб бывшего цементного завода «Октябрь». Сооружения расположены на Сухумском шоссе, 92. Проектная документация предусматривает их направленное падение.
Высота каждой трубы составляет 120 м, масса — около 4 тыс. тонн. Работы спроектировало специализированное предприятие ООО «СПЕЦТЕХВЗРЫВ», имеющее лицензию Ростехнадзора на обращение с промышленными взрывчатыми материалами.
Вблизи места работ находятся объекты культурного наследия. Ближайший из них — дача Леопольда Андрейса — расположена примерно в 80 м от труб. До дачи Георгиева — 156 м, обелиска цементникам — 167 м, братской могилы советских воинов — 510 м, мемориала «Линия обороны» — 623 м.
В проекте предусмотрено использование защитных укрытий. При их применении расчетный радиус опасной зоны по разлету кусков железобетона составит 7,9 м. До начала взрывных работ специалисты должны обследовать дачу Андрейса, а также проследить за состоянием ее конструкций.
Акт государственной историко-культурной экспертизы датирован 10 ноября 2026 года. Эксперт Ирина Толочко дала положительное заключение документации по обеспечению сохранности расположенных рядом объектов культурного наследия и рекомендовала ее для согласования государственным органом охраны памятников.