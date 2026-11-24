В проекте предусмотрено использование защитных укрытий. При их применении расчетный радиус опасной зоны по разлету кусков железобетона составит 7,9 м. До начала взрывных работ специалисты должны обследовать дачу Андрейса, а также проследить за состоянием ее конструкций.