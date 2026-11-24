По версии следствия, не позднее января 2021 года к обвиняемому обратился гендиректор коммерческой организации с просьбой помочь при прохождении таможенного контроля товаров. Обвиняемый согласился, а за свои услуги потребовал регулярно передавать ему деньги, говорится в сообщении следкома.