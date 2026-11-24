Бывшего сотрудника таможни в Новороссийске обвиняют в получении крупной взятки
В Новороссийске предъявили обвинение в получении крупной взятки бывшему инспектору таможни. Как считает следствие, фигурант за вознаграждение содействовал прохождению таможенного контроля. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.
По версии следствия, не позднее января 2021 года к обвиняемому обратился гендиректор коммерческой организации с просьбой помочь при прохождении таможенного контроля товаров. Обвиняемый согласился, а за свои услуги потребовал регулярно передавать ему деньги, говорится в сообщении следкома.
Как полагает следствие, с января 2021 года по декабрь 2025 года бывший инспектор систематически получал незаконное вознаграждение от руководителя предприятия. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Также возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора — по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).