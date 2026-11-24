Масштабные перебои с водоснабжением начались 19 ноября из-за совпадения плановых работ на Троицком групповом водоводе и коммунальной аварии. Утром того дня подачу холодной воды в городе приостановили для проведения ремонтных мероприятий. На следующий день во время работ произошел порыв магистрального трубопровода диаметром 630 мм.