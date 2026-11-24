Прокуратура проводит проверку из-за нападения собак на школьницу в Новороссийске
Прокуратура Новороссийска организовала проверку по факту нападения бездомных собак на несовершеннолетнюю. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.
Проверка проводится в связи с причинением вреда здоровью девочки-подростка в результате нападения на нее бездомных собак. Установлено, что две собаки укусили школьницу за ногу.
Как сообщает пресс-служа СУ СКР по Краснодарскому краю, в результате нападения школьнице понадобилась медицинская помощь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия.
По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.