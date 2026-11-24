Конкурсный управляющий ООО «Югспец-Монтаж» выставил на торги право требования к АО «Новороссийскагропромтранс» на 46,24 млн руб. Начальная цена равна сумме долга. Торги пройдут в форме публичного предложения: с 30 ноября 2026 года цена будет снижаться каждые пять календарных дней на 5% от начальной, пока не достигнет минимума — 50%, или 23,12 млн руб. Заявки принимают до 24 января 2027 года, итоги назначены на 25 января, следует из данных Федресурса.