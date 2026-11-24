Долг новороссийского банкрота в 46 млн рублей продают за половину номинала
Дисконт вызван рисками для покупателя
Конкурсный управляющий ООО «Югспец-Монтаж» выставил на торги право требования к АО «Новороссийскагропромтранс» на 46,24 млн руб. Начальная цена равна сумме долга. Торги пройдут в форме публичного предложения: с 30 ноября 2026 года цена будет снижаться каждые пять календарных дней на 5% от начальной, пока не достигнет минимума — 50%, или 23,12 млн руб. Заявки принимают до 24 января 2027 года, итоги назначены на 25 января, следует из данных Федресурса.
Требование возникло из обособленного спора в деле о банкротстве «Югспец-Монтажа». 30 ноября 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края признал недействительным перечисление должником 46,24 млн руб. в пользу «Новороссийскагропромтранса» и обязал акционерное общество вернуть деньги в конкурсную массу. Апелляционный суд оставил это определение в силе, отклонив жалобу «Новороссийскагропромтранса». В споре общество утверждало, что перечисление не причинило вреда кредиторам; суд с этим доводом не согласился.
Однако судебное решение о взыскании не означает, что деньги уже поступили. В опубликованных условиях продажи управляющий прямо предупредил: риск частичного или полного исполнения обязательства несет покупатель. Это существенно влияет на цену требования: участник приобретает не денежные средства, а право добиваться выплаты от компании, которая сама проходит конкурсное производство.
«Югспец-Монтаж» признали банкротом 28 мая 2021 года. Дело о несостоятельности началось по заявлению кредитора «Регионсервис-Н», а суд указал, что возможность восстановить платежеспособность должника утрачена. В мае 2021 года суд открыл конкурсное производство.
Должник и его дебитор теперь одновременно участвуют в банкротных процедурах. В марте 2025 года суд признал банкротом и «Новороссийскагропромтранс». В 2026 году «Югспец-Монтаж» потребовал включить взысканные 46,24 млн руб. в реестр кредиторов акционерного общества. Первая инстанция включила требование в третью очередь, но конкурсный управляющий «Новороссийскагропромтранса» оспорил этот порядок, ссылаясь, в частности, на аффилированность сторон и компенсационное финансирование.
Покупателю предстоит оценить не только вероятность взыскания долга, но и положение требования в реестре, а также наличие у банкротящегося общества имущества для расчетов с кредиторами. Документы по лоту управляющий предлагает запрашивать по электронной почте, указанной в сообщении о торгах.