В конце октября Минфин заявил о качественном расширении программы. Теперь она распространяется не только на ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую области, но и на Крым и Севастополь. В период действия программы в 2026 году в перечень объектов страхования по программе добавлены страхование жизни и здоровья лиц, управляющих транспортными средствами, а также судов от рисков повреждения, отмечают в РНПК. Программа поддержки предполагает, что субсидия покрывает 100% страхового случая.