Минфин расширил субсидирование страховых выплат по военным рискам
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) получит дополнительную субсидию от Минфина для поддержания страхования грузов и транспорта от военных рисков, рассказали “Ъ” в РНПК. Там отметили, что «дополнительные бюджетные ассигнования выделены, средства будут получены в соответствии с установленным порядком». По оценкам экспертов, размер новой субсидии может составлять до 10 млрд руб. В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.
В конце октября Минфин заявил о качественном расширении программы. Теперь она распространяется не только на ДНР, ЛНР, Запорожскую, Херсонскую области, но и на Крым и Севастополь. В период действия программы в 2026 году в перечень объектов страхования по программе добавлены страхование жизни и здоровья лиц, управляющих транспортными средствами, а также судов от рисков повреждения, отмечают в РНПК. Программа поддержки предполагает, что субсидия покрывает 100% страхового случая.