В Ярославле объединят два троллейбусных маршрута
С 14 декабря в Ярославле начнет работать объединенный троллейбусный маршрут №1 «Ярославль-Главный» — «Улица Волгоградская». Он заменит действующие маршруты №1 «Ярославль-Главный» — «ЯШЗ» и №7 «Улица Волгоградская» — «Октябрьская площадь». Об этом сообщило правительство Ярославской области.
Троллейбусы проследуют от вокзала Ярославль-Главный по улице Свободы, площади Волкова, Первомайской, Красной площади и улице Советской до Ярославского шинного завода. Затем троллейбус вернется назад по Советской улице, свернет на улицу Победы к Октябрьской площади, и дальше проследует через Республиканскую, Полушкину рощу и Ленинградский проспект до Волгоградской.
На маршруте будут работать все 13 низкопольных троллейбусов, которые сейчас задействованы на маршрутах №1 и №7. В центре города машины будут двигаться на автономном ходу, а подзаряжаться — во время движения по улицам Полушкина роща и Ленинградскому проспекту. Запас автономного хода новых троллейбусов составляет не менее 30 км.
«Запуск этого маршрута обеспечит положительный эффект в части организации прямого беспересадочного транспортного сообщения между Дзержинским районом и Ярославским шинным заводом, а также между улицами Полушкина роща и Свободы»,— пояснил заместитель председателя правительства — министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.
До конца года власти планируют демонтировать контактную сеть в центральной части Ярославля. По данным правительства области, она сильно изношена, а в качестве опор местами используются стены исторических зданий.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в рамках программы «Чистое небо» власти определили девять участков, на которых планируется демонтировать контактную сеть троллейбусов. В частности, провода должны убрать на улице Свободы и Советской, а также на Октябрьской площади.