На маршруте будут работать все 13 низкопольных троллейбусов, которые сейчас задействованы на маршрутах №1 и №7. В центре города машины будут двигаться на автономном ходу, а подзаряжаться — во время движения по улицам Полушкина роща и Ленинградскому проспекту. Запас автономного хода новых троллейбусов составляет не менее 30 км.