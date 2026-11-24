Рютте исключил возврат НАТО к границам 1997 года
Захарова посоветовала главе немецкого МИДа учить закон Божий
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс не намерен отступать к границам 1997 года. Он назвал эту идею неприемлемой и сказал, что никто в НАТО «не считает это хорошей идеей».
После господина Рютте высказался министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Он усомнился в том, что российские власти искренне настаивают на этом требовании. «Заявления Путина о возврате к ситуации 1997 года не были серьезными, ведь для него это означало бы необходимость вернуть всю захваченную сейчас восточную территорию Украины и Крым. Действительно ли в России есть готовность пойти на это? Я так не думаю»,— сказал господин Вадефуль.
Заявление господина Вадефуля прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Крым и Донбасс, херр Вадефуль, — это не "очищенные от людей земли" в традиционном западном понимании... Народ Крыма и Донбасса сделал свой выбор самым демократическим и законным путем — на референдуме»,— написала она в Telegram. Она указала на то, что никто из жителей стран НАТО не голосовал за «расширение НАТО на Восток» и призвала его учить «историю, право и закон Божий».