Полиция Берлина назвала угрозы минирования школ попыткой дестабилизации
Берлинское подразделение Профсоюза германской полиции (GdP) назвало массовые сообщения о минировании школ «скоординированной акцией, направленной на то, чтобы дестабилизировать ситуацию и посеять тревогу в обществе». Об этом заявил пресс-секретарь GdP Беньямин Йендро, его слова цитируют Der Spiegel и Berliner Zeitung. Господин Йендро также отметил, что пока не удастся выяснить, кто отправлял письма с угрозами минирования.
Около 450 школ в Германии 23 ноября получили письма с угрозами и заявлениями о минировании. Тексты во всех письмах идентичные. Неизвестные требуют сменить правительство ФРГ, ввести в стране шариат, угрожают убийствами. Заканчиваются письма словами «Аллаху акбар». Как писали немецкие СМИ, полиция не сочла эти угрозы серьезными.
В ноябре письма с угрозами минирования получили многие школы в Дании, Великобритании, Ирландии и Италии.