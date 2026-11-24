Жительница Крыма получила 17 лет колонии по делу о госизмене
В Крыму женщину приговорили к 17 годам лишения свободы по уголовному делу о государственной измене. Суд назначил ей штраф в размере 500 тыс. руб. и последующее ограничение свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым.
Государственное обвинение по уголовному делу поддержал заместитель прокурора Крыма Павел Кучерявенко. В ходе судебного разбирательства установлено, что в октябре—ноябре 2024 года местная жительница находилась на территории Украины, где была завербована представителями иностранной разведки. По версии обвинения, она согласилась оказывать помощь в деятельности, направленной против безопасности России.
Как установил суд, подсудимая передала сотрудникам иностранной спецслужбы свой автомобиль. В него поместили огнетушитель, внутри которого находились части взрывных устройств. После этого подсудимая прибыла в Крым и по указанию куратора оборудовала тайник, куда поместила привезенный огнетушитель.
Незаконную деятельность фигурантки дела выявили и пресекли сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Суд признал подсудимую виновной и назначил ей 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ей назначен штраф в размере 500 тыс. руб. с последующим ограничением свободы.