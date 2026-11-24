Государственное обвинение по уголовному делу поддержал заместитель прокурора Крыма Павел Кучерявенко. В ходе судебного разбирательства установлено, что в октябре—ноябре 2024 года местная жительница находилась на территории Украины, где была завербована представителями иностранной разведки. По версии обвинения, она согласилась оказывать помощь в деятельности, направленной против безопасности России.