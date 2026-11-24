Студентов колледжа имени Ползунова отправили на дистант после возгорания
В Екатеринбурге на удаленный режим обучения перевели студентов колледжа имени Ползунова из-за ремонта после возгорания, сообщили «Ъ-Урал» в министерстве образования Свердловской области.
22 ноября в подвальном помещении колледжа загорелся электрический щит. Возгорание быстро потушили, но были оплавлены трубы канализации и холодного водоснабжения. На время ремонта администрация колледжа перевела студентов на дистант.
Учиться из дома студенты будут ориентировочно до 27 ноября. О возможных изменениях их проинформируют в учебных чатах мессенджера Max, также это можно будет узнать у администрации колледжа.