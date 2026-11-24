В пельменях на Ямале обнаружили кишечную палочку
Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) обнаружило опасные микроорганизмы в пельменях «Ямальские» производителя ООО «Спецсервис», сообщили в ведомстве.
Продукция была признана небезопасной после того, как в ней выявили патогенные бактерии, бактерии группы кишечной палочки, мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.
Действие декларации о соответствии техническим регламентам приостановлено. Если производитель не устранит обстоятельства, которые стали причиной для приостановления, действие декларации будет прекращено.