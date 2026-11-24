В Екатеринбурге умер PR-менеджер Александр Оводов
Умер уральский PR-менеджер Александр Оводов, ранее руководивший пресс-службой холдинга «Деловой дом на Архиерейской» в Екатеринбурге. Об этом в своих соцсетях рассказал экс-декан журфака УрФУ, медиатехнолог Иван Некрасов.
«Не стало Саши Оводова, классного пиарщика и моего любимого друга»,— рассказал Иван Некрасов, добавив, что начал сбор средств на организацию похорон.
Господин Оводов работал с проектами по восстановлению исторических зданий Екатеринбурга, а также занимался продвижением международного бизнес-парка «Деловой квартал». Прощание с ним запланировано на 26 ноября.