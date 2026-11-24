Умер уральский PR-менеджер Александр Оводов, ранее руководивший пресс-службой холдинга «Деловой дом на Архиерейской» в Екатеринбурге. Об этом в своих соцсетях рассказал экс-декан журфака УрФУ, медиатехнолог Иван Некрасов.