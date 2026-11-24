По данным следствия, в период с января по апрель 2025 года директор намеренно скрыл средства компании, производя финансово-хозяйственную деятельность через счета третьего лица — «Седельниковский щебеночный карьер» (ООО «СЩК»). Это действие было совершено при наличии известной ему задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на 11 млн руб., а также принятых налоговым органом мер принудительного взыскания — выставленного требования, решения о взыскании за счет денежных средств и блокировки банковских счетов. Однако скрыть от налогообложения предприниматель успел только более 8,2 млн руб.