Глава добывающей компании на Урале оштрафован за сокрытие 8 млн рублей налогов
Академический районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 3,3 млн руб. директора ООО «Агростройкомплекс» Дмитрия Ухова, признав его виновным в сокрытии денег организации для уклонения от уплаты налогов. Сумма скрытых средств составила более 8 млн руб., сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По данным следствия, в период с января по апрель 2025 года директор намеренно скрыл средства компании, производя финансово-хозяйственную деятельность через счета третьего лица — «Седельниковский щебеночный карьер» (ООО «СЩК»). Это действие было совершено при наличии известной ему задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на 11 млн руб., а также принятых налоговым органом мер принудительного взыскания — выставленного требования, решения о взыскании за счет денежных средств и блокировки банковских счетов. Однако скрыть от налогообложения предприниматель успел только более 8,2 млн руб.
Дмитрия Ухова судили по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере). По данным свердловской прокуратуры, в ходе судебного разбирательства обвиняемый не признал своей вины. При этом долг по налогам он погасил.
По информации Rusprofile, ООО «Агростройкомплекс» (АСК) зарегистрировано 2 июня 2009 года в Екатеринбурге, работает в сфере добычи декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев.