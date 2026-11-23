В Челябинске суд изъял активы экс-главы фонда капремонта на 360 млн рублей
В собственность государства переданы 26 объектов недвижимости и 38 транспортных средств
Советский районный суд Челябинска удовлетворил антикоррупционный иск региональной прокуратуры об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества бывшего генерального директора СНОФ «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Виктора Тихоненко, членов его семьи, доверенных лиц и подконтрольных структур. Общая стоимость национализированных активов превышает 360 млн руб., решение обращено к немедленному исполнению, сообщили в пресс-службе суда.
В собственность Российской Федерации переданы 26 объектов недвижимости общей площадью свыше 15,4 тыс. кв. м (23 объекта в Челябинской и Курганской областях, два — в Москве и один — в Крыму), 38 транспортных средств (от грузовых КАМАЗов до премиальных легковых автомобилей Porsche Macan и Audi Q7), а также прекращено право аренды земельного участка площадью 1,25 тыс. кв. м в Кыштыме. Кроме того, суд взыскал с соответчиков в пользу казны свыше 12,5 млн руб. в качестве возмещения стоимости ранее проданных машин и осуществленных лизинговых платежей. Ответчиками по делу наряду с господином Тихоненко и восемью физлицами выступили шесть коммерческих структур: ООО «Уралэксперт», ООО «Белур», ООО «Базис», ООО «Новатор», ООО «Азбука лифта» и ООО «КИК».
По версии прокуратуры, за 11 лет работы в системе фонда Виктор Тихоненко обеспечивал победу подконтрольных организаций в конкурсах на общую сумму более 1 млрд руб., получая незаконное вознаграждение, на которое оформлял имущество на родственников и третьих лиц. Экс-чиновник был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в марте 2025 года. В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении господина Тихоненко по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, в том числе при заключении фиктивных контрактов на повторный ремонт домов с ООО «Паритет» и содействии в получении подрядов на замену лифтов.