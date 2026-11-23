По версии прокуратуры, за 11 лет работы в системе фонда Виктор Тихоненко обеспечивал победу подконтрольных организаций в конкурсах на общую сумму более 1 млрд руб., получая незаконное вознаграждение, на которое оформлял имущество на родственников и третьих лиц. Экс-чиновник был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области в марте 2025 года. В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении господина Тихоненко по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, в том числе при заключении фиктивных контрактов на повторный ремонт домов с ООО «Паритет» и содействии в получении подрядов на замену лифтов.