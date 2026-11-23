В Ульяновской области готовятся к новой кадастровой оценке
О подготовке к новой кадастровой оценке объектов капстроительства сообщил в понедельник в своем Telegram-канале директор Регионального центра поддержки и сопровождения предпринимательства «Мой бизнес» (АНО) Руслан Гайнетдинов по итогам встречи с представителями делового сообщества и профильных структур Ульяновской области.
Как отметил господин Гайнетдинов, главная тема встречи — предстоящая государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства, которая запланирована на 2027 год. Ее результаты будут применяться с 1 января 2028 года.
По мнению Руслана Гайнетдинова, в Ульяновской области уже есть печальный опыт, когда после предыдущей переоценки, прошедшей в 2023 году, стоимость отдельных коммерческих объектов «существенно выросла, в некоторых случаях — в разы». Тогда предприниматели направили коллективное обращение к губернатору, предлагая добиться отмены и переоценки для многих объектов.
Глава региона Алексей Русских пошел предпринимателям навстречу. «В результате совместной работы было принято решение отложить применение новых результатов кадастровой оценки для налоговых целей на 2024 год, предоставив бизнесу дополнительное время для адаптации», — сказал глава центра предпринимательства, отметив, что «сейчас особенно важно начать подготовку к новому оценочному циклу заблаговременно». Он подчеркнул, что «кадастровая стоимость должна максимально объективно отражать реальную экономическую ситуацию на рынке недвижимости, учитывать фактические характеристики объектов и достоверность исходных данных», и предприниматели, в том числе реготделение «Опоры России», «готовы предоставить необходимые данные, статистику и экспертный опыт по определению фактической рыночной стоимости объектов недвижимости».