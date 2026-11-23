Глава региона Алексей Русских пошел предпринимателям навстречу. «В результате совместной работы было принято решение отложить применение новых результатов кадастровой оценки для налоговых целей на 2024 год, предоставив бизнесу дополнительное время для адаптации», — сказал глава центра предпринимательства, отметив, что «сейчас особенно важно начать подготовку к новому оценочному циклу заблаговременно». Он подчеркнул, что «кадастровая стоимость должна максимально объективно отражать реальную экономическую ситуацию на рынке недвижимости, учитывать фактические характеристики объектов и достоверность исходных данных», и предприниматели, в том числе реготделение «Опоры России», «готовы предоставить необходимые данные, статистику и экспертный опыт по определению фактической рыночной стоимости объектов недвижимости».