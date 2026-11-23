Председатель комитета Алексей Кошаев пояснил «Ъ-Волга», что, к сожалению, вся модернизация системы должна производиться только за счет регионального бюджета, у которого таких денег нет. По его словам, по согласованию с региональным минфином решено выделить в этом году 100 млн руб. а остальные средства будут выделяться в течение последующих трех-четырех лет. Председатель комитета также заметил, что такое требование выставлено федеральным центром ко всем регионам и большинство из них сталкиваются с теми же проблемами.