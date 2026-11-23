В Ульяновске ищут 1,3 млрд руб. на систему оповещения
В понедельник на заседании комитета по госстроительству, МСУ и развитию гражданского общества секретарь совбеза, зампред облправительства Геннадий Неробеев поднял вопрос о необходимости выделения в бюджете региона 1,3 млрд руб. на обновление региональной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.
По его словам, действующая система работает, но морально устарела, при этом в бюджете региона на 2027 год на эту работу заложено только 50 млн руб. Как прозвучало на заседании комитета, регион уже получил по поводу необходимости модернизации систем оповещения предписания от МЧС России и Генпрокуратуры.
Председатель комитета Алексей Кошаев пояснил «Ъ-Волга», что, к сожалению, вся модернизация системы должна производиться только за счет регионального бюджета, у которого таких денег нет. По его словам, по согласованию с региональным минфином решено выделить в этом году 100 млн руб. а остальные средства будут выделяться в течение последующих трех-четырех лет. Председатель комитета также заметил, что такое требование выставлено федеральным центром ко всем регионам и большинство из них сталкиваются с теми же проблемами.
Что именно предполагает модернизация систем оповещения, и на что конкретно потребуется 1,3 млрд руб., депутаты на комитете не выясняли.
Согласно концепции МЧС по модернизации системы оповещения, следует к 2030 году добиться, чтобы оповещение доводилось не менее чем до 90% населения. Как один из вариантов в МЧС предлагались технологии оповещения граждан через трубки домофонов, установленные в квартирах.