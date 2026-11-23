В частности, в гриль-баре не было программы производственного контроля, не велись журналы учета температурного режима и состояния здоровья сотрудников. В помещениях не проводилась ежедневная влажная уборка, на стенах и потолке горячего цеха обнаружили следы протечек и плесень. Кроме того, в заведении не работала система канализации.