Суд закрыл гриль-бар в Ивделе на 3 месяца из-за антисанитарии
Ивдельский городской суд на 3 месяца закрыл гриль-бар «Губерния» из-за многочисленных нарушений санитарных норм. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Проверку заведения провели специалисты регионального управления Роспотребнадзора. Они выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований и технических регламентов.
В частности, в гриль-баре не было программы производственного контроля, не велись журналы учета температурного режима и состояния здоровья сотрудников. В помещениях не проводилась ежедневная влажная уборка, на стенах и потолке горячего цеха обнаружили следы протечек и плесень. Кроме того, в заведении не работала система канализации.
Проверяющие также установили нарушения правил хранения продуктов: сырая и готовая продукция находились вместе, на продуктах и инвентаре отсутствовала маркировка. Сотрудников допускали к работе без обязательных медицинских осмотров.
Суд признал владельца заведения — индивидуального предпринимателя Т. С. Бекенова — виновным в административном правонарушении и назначил наказание в виде приостановления деятельности заведения на 90 суток. Возобновить работу гриль-бар сможет после устранения всех нарушений.