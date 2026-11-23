Авиакомпания «Ямал» в летний период объединит рейсы из Салехарда в Новый Уренгой и Ноябрьск в один маршрут. Это позволит сократить время в пути между газовой и южной столицами округа, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа.