Авиакомпания «Ямал» объединит рейсы из Салехарда в Ноябрьск и Новый Уренгой
Авиакомпания «Ямал» в летний период объединит рейсы из Салехарда в Новый Уренгой и Ноябрьск в один маршрут. Это позволит сократить время в пути между газовой и южной столицами округа, сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа.
Полеты будут выполнять два раза в неделю по маршруту Салехард — Новый Уренгой — Ноябрьск — Новый Уренгой — Салехард. Осенью авиакомпания вернется к прежней схеме полетов.
В настоящее время добраться из Нового Уренгоя в Ноябрьск можно на автомобиле, поезде или автобусе. Поездка на машине занимает около шести-семи часов, на поезде — порядка десяти часов.
Стоимость перелета между Новым Уренгоем и Ноябрьском составит 6,3 тыс. руб. для взрослых и 3,1 тыс. руб. для детей. По единой карте жителя Ямала «Морошка» билеты будут стоить 4,8 тыс. и 2,4 тыс. руб. соответственно.
Перелет из Салехарда до Нового Уренгоя или Ноябрьска обойдется взрослым в 12,5 тыс. руб., детям — в 6,3 тыс. руб. При оплате картой «Морошка» стоимость составит 9,6 тыс. и 4,8 тыс. руб. соответственно.