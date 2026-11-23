К спору вокруг решения акционеров пермского банка привлекли его совладельцев
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Арбитражный суд Пермского края привлек в качестве третьих лиц ЦБ России и девять совладельцев «Банка Пермь» к участию в деле о признании недействительными решений общего собрания владельцев кредитной организации. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда. Напомним, с заявлением в суд к «Банку Пермь» 9 сентября обратилась миноритарный акционер Валентина Колесникова, владеющая 1% уставного капитала общества. Госпожа Колесникова оспаривает решения общего собрания акционеров ответчика, принятые на годовом собрании летом текущего года. Суть требований в материалах на сайте арбитража не раскрывается
19 ноября к делу были привлечены Центральный банк, а также девять акционеров общества. Это ООО «Пента-С», а также Ольга Аристова, Константин Завьялов, Дмитрий Золкин, Ирина Игнатова, Ирина Кислухина, Алексей Приказчиков, Ирина Степучева и Елена Уткина. Также представитель истца ходатайствовал об истребовании у АО «Регистратор Интрако» сведения о пакетах акций третьих лиц, обстоятельствах приобретения ценных бумаг и их стоимость. Рассмотрение ходатайства отложено до следующего заседания, которое запланировано на 17 декабря.
Ранее госпоже Колесниковой уже удавалось добиться признания недействительным
решений совета директоров АО «Банк Пермь». Она оспорила решения об определении цены размещения обыкновенных акций общества, увеличении уставного капитала «Банка Пермь», а также об изменениях в устав АО.
АО «Банк Пермь» действует с 1990 года и является одним из старейших финансовых учреждений в Прикамье. Банк предлагает услуги для бизнеса и частных клиентов. В течение более чем 30 лет финансовой организацией руководила Людмила Саранская, которая оставила свой пост в ноябре 2025 года. В апреле этого года председателем правления АО «Банк Пермь» был избран Кирилл Болтрушевич. Актуальная структура совладельцев в доступных информационных системах не раскрывается.