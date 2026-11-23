АО «Банк Пермь» действует с 1990 года и является одним из старейших финансовых учреждений в Прикамье. Банк предлагает услуги для бизнеса и частных клиентов. В течение более чем 30 лет финансовой организацией руководила Людмила Саранская, которая оставила свой пост в ноябре 2025 года. В апреле этого года председателем правления АО «Банк Пермь» был избран Кирилл Болтрушевич. Актуальная структура совладельцев в доступных информационных системах не раскрывается.