В Ульяновске в суд направлено уголовное дело о хищении более 1,7 млрд рублей
Дело связано с уже осужденными бывшим вице-губернатором Игорем Эделем и его советником Михаилом Васильевым
Заместитель прокурора Ульяновской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местных жителей Эдуарда и Артура Фахрудиновых, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом в понедельник сообщила прокуратура Ульяновской области.
Ведомство отмечает, что уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки, которые затем были переданы в следственные органы.
По данным следствия, директор ООО «Технология» Эдуард Фахрудинов и его брат — индивидуальный предприниматель Артур Фахрудинов — в сговоре с советником вице-губернатора Игоря Эделя Михаилом Васильевым (оба уже бывшие и осуждены) в 2022 году организовали заключение с МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский район» контракта на выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций с сетями канализации, расположенных в райцентре Барыше Ульяновской области, но не обеспечили выполнение обязательств по контракту, «после чего распорядились частью полученных бюджетных денежных средств по собственному усмотрению». Ущерб по этому контракту составил более 39,6 млн руб.
Также, согласно обвинительному заключению, аналогичным способом Фахрудиновы в период с августа 2023 года по сентябрь 2024 года неправомерно завладели бюджетными средствами на сумму около 1,7 млрд руб., предназначенными для выполнения госконтракта по реконструкции очистных сооружений Заволжского района Ульяновской области. Из прежних приговоров, оглашенных в отношении Игоря Эделя и его советника Михаила Васильева, известно, что взятки в виде «откатов» от исполнения контракта на очистных Заволжского района Ульяновска Михаил Васильев передавал вице-губернатору Игорю Эделю.
Михаил Васильев дал следствию признательные показания, его дело рассматривалось в особом порядке, в сентябре 2024 года суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима со штрафом 500 млн руб., наказание было снято в связи с заключением контракта с Минобороны о направлении на СВО.
Бывший вице-губернатор Игорь Эдель в феврале 2025 года был приговорен к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн руб. и с лишением на восемь лет права занимать руководящие должности во власти.