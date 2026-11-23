По данным следствия, директор ООО «Технология» Эдуард Фахрудинов и его брат — индивидуальный предприниматель Артур Фахрудинов — в сговоре с советником вице-губернатора Игоря Эделя Михаилом Васильевым (оба уже бывшие и осуждены) в 2022 году организовали заключение с МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский район» контракта на выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций с сетями канализации, расположенных в райцентре Барыше Ульяновской области, но не обеспечили выполнение обязательств по контракту, «после чего распорядились частью полученных бюджетных денежных средств по собственному усмотрению». Ущерб по этому контракту составил более 39,6 млн руб.