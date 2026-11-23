В июле—сентябре 2026 года конечные цены для покупателей на сопоставимые товары на Ozon и Wildberries увеличились на 11,2% год к году, следует из данных Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ). Для сравнения: в первом квартале 2026 года этот рост не превышал 1,29% год к году. В третьем квартале этого года, по данным Росстата, на непродовольственные товары индекс потребительских цен (измеряет среднее изменение цен на фиксированный набор товаров и услуг) вырос на 6,5%.