Конечные цены для покупателей на маркетплейсах увеличились за год на 11,2%
Цены для конечных покупателей на маркетплейсах по итогам третьего квартала 2026 года на сопоставимые товары увеличились на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, подсчитали в Ассоциации представителей электронной торговли. Эксперты предполагают, что рост может быть связан с ущербом от атак на логистические объекты, дефицитом топлива, снижением скидок для покупателей со стороны онлайн-площадок. Сами маркетплейсы утверждают, что эти факторы на цены не влияли.
В июле—сентябре 2026 года конечные цены для покупателей на сопоставимые товары на Ozon и Wildberries увеличились на 11,2% год к году, следует из данных Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ). Для сравнения: в первом квартале 2026 года этот рост не превышал 1,29% год к году. В третьем квартале этого года, по данным Росстата, на непродовольственные товары индекс потребительских цен (измеряет среднее изменение цен на фиксированный набор товаров и услуг) вырос на 6,5%.
Рост цен на маркетплейсах может быть связан с атаками на логистическую инфраструктуру онлайн-платформ, начавшимися во второй половине июля этого года, считает руководитель АПЭТ Алексей Москаленко. Кроме того, на них сказался и дефицит топлива, повлекший значительный рост логистических издержек, добавляет он.
Рост цен затрагивает как маркетплейсы, так и традиционную розницу, отмечает эксперт Ассоциации участников рынка электронной коммерции Дарья Ермачкова: дефицит топлива мог сделать перевозки дороже в обоих каналах. Кроме этого, продавцы стали повышать цены на свои товары для сохранения оптимального уровня прибыльности, отмечает госпожа Ермачкова.