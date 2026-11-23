В Оренбуржье суд запретил функционирование экстремистского объединения «Корчагинские»
В Оренбургской области суд удовлетворил требование прокуратуры запретить функционирование объединения «Корчагинские» в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.
Также суд обратил в доход государства автомобили, недвижимость и иное имущество на общую сумму свыше 500 млн руб.
По информации надзорного ведомства, на территории Оренбургской области функционирует объединение лиц «Корчагинские», созданное криминальным авторитетом Сергеем Корчагиным для совершения заказных убийств, хищений, силового передела экономических сфер влияния, а также запугивания граждан.
В 2004 и 2025 годах объединение захватило целый ряд высоколиквидных коммерческих объектов недвижимости в Новотроицке для формирования экономической базы. По заниженной стоимости выкупались нежилые помещения на первых этажах многоквартирных домов и здание торгового комплекса, которые потом были легализованы и использованы для получения прибыли участниками объединения.
Решение суда не вступило в законную силу.