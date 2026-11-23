В 2004 и 2025 годах объединение захватило целый ряд высоколиквидных коммерческих объектов недвижимости в Новотроицке для формирования экономической базы. По заниженной стоимости выкупались нежилые помещения на первых этажах многоквартирных домов и здание торгового комплекса, которые потом были легализованы и использованы для получения прибыли участниками объединения.