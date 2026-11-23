В надзорном ведомстве уточняют, что в 2023 году начальник отдела контроля договорных обязательств управления аренды земли и контроля департамента управления имуществом Самары купил квартиру в историческом центре города. Совокупный доход чиновника и его близких родственников за предшествующие три года был меньше суммы, потраченной на покупку.