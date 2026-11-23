В Самаре с бывшего чиновника взыскали более 2,4 млн рублей неподтвержденного дохода
В Самаре суд взыскал с бывшего чиновника более 2,4 млн руб., законность получения которых он не смог подтвердить. Решение суда исполнено, сообщает прокуратура Самарской области.
В надзорном ведомстве уточняют, что в 2023 году начальник отдела контроля договорных обязательств управления аренды земли и контроля департамента управления имуществом Самары купил квартиру в историческом центре города. Совокупный доход чиновника и его близких родственников за предшествующие три года был меньше суммы, потраченной на покупку.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с заявлением об обращении в доход государства суммы неподтвержденных доходов.