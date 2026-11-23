Самарская область — лидер среди регионов РФ по приросту объема льготного микрофинансирования бизнеса
Самарская область заняла первое место в России по приросту общей суммы льготных микрозаймов, полученных предпринимателями. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.
Бизнес Самарской области получил 178 займов на общую сумму 661 млн руб. за девять месяцев. Это на 618 млн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Всего в России за три квартала этого года малый и средний бизнес привлек около 18 млрд руб. микрозаймов в государственных микрофинансовых организациях (ГМФО).