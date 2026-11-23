Дисквалифицирован директор пермской управляющей компании
Мировой судья судебного участка №10 Свердловского судебного района Перми 3 ноября признал директора ООО «УК “Экском”» виновным и назначил ему наказание в виде дисквалификации на год. В управлении этой компании находится 161 многоквартирный дом. Об этом сообщает инспекция государственного жилищного надзора Пермского края. В настоящее время постановление не вступило в законную силу.
Поводом для дисквалификации директора послужило несоблюдение лицензионного требования в части начисления размера платы за содержание жилого помещения. В частности, в доме по адресу ул. Крупской, 65/2, с января по июнь 2026 года производилось начисление платы за содержание контейнерной площадки, которая на придомовой территории отсутствует. Отягчающим обстоятельством послужило то, что в 2025 году директор УК неоднократно привлекался к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований с наложением штрафов на общую сумму 275 тыс. руб.
В 2026 году юридические и должностные лица ООО «УК “Экском”» неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов с назначением наказаний в виде штрафов на общую сумму 2,1 млн руб. В 2026 году по обращениям граждан в отношении управляющей компании было проведено 62 контрольных надзорных мероприятий.
ООО «УК “Экском”» зарегистрировано 21 июля 2006 года в Перми и работает в сфере управления эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Согласно информации сайта Rusprofile, с 15 мая 2009 года директором является Сергей Шалабот. Учредителем указано ООО «Экском».