Поводом для дисквалификации директора послужило несоблюдение лицензионного требования в части начисления размера платы за содержание жилого помещения. В частности, в доме по адресу ул. Крупской, 65/2, с января по июнь 2026 года производилось начисление платы за содержание контейнерной площадки, которая на придомовой территории отсутствует. Отягчающим обстоятельством послужило то, что в 2025 году директор УК неоднократно привлекался к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований с наложением штрафов на общую сумму 275 тыс. руб.