Конференция «Базовые стратегии» проводится с 2004 года. Ее участники — собственники бизнеса, первые лица компаний и топ-менеджеры. В 2027 году акцент мероприятия сделан на поиске источников роста при сокращении рынков и необходимости пересматривать стратегические ориентиры компаний.