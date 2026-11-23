В Екатеринбурге обсудят стратегии роста бизнеса в условиях снижения рынка
Собственники и руководители компаний обсудят стратегии роста бизнеса в условиях меняющегося спроса и экономической конъюнктуры на конференции «Базовые стратегии — 2027», которая пройдет в Екатеринбурге 11 декабря. Организаторы ожидают более 200 участников.
Основной темой конференции станет «Рост на падающем рынке». В программе — прогнозы российской и мировой экономики, перспективные рынки и бизнес-модели, применение искусственного интеллекта, технологические тренды и повышение эффективности бизнеса. Участники также разберут практические кейсы российских компаний и вопросы управления командами.
Одним из ключевых спикеров станет управляющий партнер консалтинговой компании «АРБ Про» Сергей Макшанов. В деловой программе также заявлены эксперты компании: Демид Голиков, Зоя Стрелкова, Роман Копосов, Григорий Карлышев и Дарья Фильченко.
Конференция «Базовые стратегии» проводится с 2004 года. Ее участники — собственники бизнеса, первые лица компаний и топ-менеджеры. В 2027 году акцент мероприятия сделан на поиске источников роста при сокращении рынков и необходимости пересматривать стратегические ориентиры компаний.