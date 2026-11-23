Директор муниципального казенного учреждения «Организатор пассажирских перевозок» (МКУ ОПП) Играмудин Эмиров подтвердил «Ъ-Волга», что 94-й маршрут больше не работает. Сейчас, по его словам, принимаются меры, чтобы переформатировать другие маршруты и перенаправить пассажиропоток. Пока, по его словам, не решено, будет ли объявляться новый конкурс на этот маршрут, или он просто будет исключен из сети, поскольку «есть тенденция к сокращению пассажиропотока». Глава ОПП также сказал, что и к частным перевозчикам, и к государственному ПАТП-1 у ОПП и администрации города равнозначное отношение, все на равных условиях участвуют в торгах на маршруты, и «есть частные перевозчики, которые работают эффективно и развиваются».