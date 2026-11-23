Маршрут доехал до банкротства
В Ульяновске один из частных пассажирских перевозчиков прекратил существование
Власти Ульяновска принимают срочные меры по переформатированию автобусных направлений в связи с прекращением работы маршрута №94, на котором частный перевозчик признан банкротом. Транспортные компании с других маршрутов считают, что банкротства на рынке могут продолжиться, поскольку частным перевозчикам в Ульяновске приходится работать в неконкурентных условиях.
В Ульяновской области на минувшей неделе прекратил свою работу один из востребованных маршрутов общественного транспорта №94. Ни один автобус в этот день не вышел на линию. 18 ноября Арбитражный суд Ульяновской области принял окончательное решение о банкротстве работавшей на этом маршруте индивидуального предпринимателя Марины Салюковой по заявлению регионального управления ФНС (от марта 2026 года) с исковыми требованиями на 1,347 млн руб.
Марина Салюкова в беседе с «Ъ-Волга» сказала, что фактически ее банкротство стало следствием общего состояния частных перевозчиков в Ульяновске. «Проблемы начались давно, дотации на нас не выделяют и частные компании уходят в минус. В подобном положении могут оказаться и другие»,— сказала госпожа Салюкова.
Директор муниципального казенного учреждения «Организатор пассажирских перевозок» (МКУ ОПП) Играмудин Эмиров подтвердил «Ъ-Волга», что 94-й маршрут больше не работает. Сейчас, по его словам, принимаются меры, чтобы переформатировать другие маршруты и перенаправить пассажиропоток. Пока, по его словам, не решено, будет ли объявляться новый конкурс на этот маршрут, или он просто будет исключен из сети, поскольку «есть тенденция к сокращению пассажиропотока». Глава ОПП также сказал, что и к частным перевозчикам, и к государственному ПАТП-1 у ОПП и администрации города равнозначное отношение, все на равных условиях участвуют в торгах на маршруты, и «есть частные перевозчики, которые работают эффективно и развиваются».
В Ульяновске на сегодня основной объем перевозок общественным транспортом (около 80%) осуществляется частными перевозчиками. Всего, по данным ОПП, в городе числится 60 автобусных маршрутов, из них на 15 маршрутах с регулируемыми тарифами (где город компенсирует выпадающие доходы) работает ПАТП-1. На остальных 45 маршрутах работают частные перевозчики, из них 20 — по регулируемым тарифам.
Частные перевозчики отмечают, что в последние пять лет их положение «значительно ухудшилось». По словам одного из участников рынка частных перевозок, «автобусы подорожали в два раза, а тариф — нет», «по экспертной оценке Ульяновской ТПП, себестоимость проезда на автобусе составляет 76 руб., а тариф равен всего 37 руб.». Он также отметил, что маршруты с регулируемыми тарифами, о которых говорил глава ОПП, не спасают, поскольку при 10 млн руб. выпадающих доходов администрация города компенсирует только 1,5 млн руб.
Председатель правления региональной отраслевой организации «Транспортный экспертный совет» Виктор Сидоренко также считает, что Марина Саюкова — не последний пример ухода с рынка перевозок частных компаний, и за ней последуют другие. Он заметил, что администрация города и региональные власти «взяли курс на приобретение автобусов средней и большой вместимости». «Это, наверное, первое системное решение, если оно будет исполнено. До этого общественный транспорт развивался сам по себе и выживал, как мог», — сказал господин Сидоренко. Он считает, что планы властей могут быть исполнены, если у региона и бюджета РФ хватит средств на дотации, субсидии и закупку новых автобусов, но «никто не заменит частных перевозчиков на окраинах», и дальнейшее игнорирование проблемы приведет к новым катаклизмам в системе общественного транспорта Ульяновска.