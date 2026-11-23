Также рабочие продолжают устанавливать декорации и фигуры сказочных персонажей. Уже начали готовить ледовый корт, оформлять фотозоны и ставить традиционные деревянные домики для маркета еды. Официально праздничные площадки откроются 19 декабря. В администрации заявили, что они будут работать до 10 января 2027 года.