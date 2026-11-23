В Оренбурге на центральной площади начали установку главной новогодней елки
Праздничные площадки откроются 19 декабря
В Оренбурге начали подготовку к Новому году. Как сообщает мэрия, в настоящее время на центральной городской площади идет монтаж главной елки.
Также рабочие продолжают устанавливать декорации и фигуры сказочных персонажей. Уже начали готовить ледовый корт, оформлять фотозоны и ставить традиционные деревянные домики для маркета еды. Официально праздничные площадки откроются 19 декабря. В администрации заявили, что они будут работать до 10 января 2027 года.
Ранее мэр Оренбурга Альберт Юмадилов в прямом эфире на ТВ отметил, что оформление города перед Новым годом будет таким же, как и в прошлом году. Праздничные конструкции, купленные несколькими годами ранее, планируют использовать снова.
Также господин Юмадилов анонсировал открытие до конца 2026 года большого катка в Зауральной роще. Параллельно в городе планируется открыть три катка, еще несколько площадок организуют во дворах многоквартирных домов.