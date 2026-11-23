В Саранске производитель алкоголя получил декларацию на бочки по несуществующему протоколу
Прокуратура возбудила уголовное дело о подделке документов
В Саранске возбуждено уголовное дело о подделке официальных документов. Как сообщила прокуратура Ленинского района города, местный производитель алкоголя оформил декларацию соответствия на деревянные бочки «Бартон» на основании протокола испытаний, которого в действительности не существовало.
Проверка показала, что декларация о соответствии продукции требованиям технического регламента ЕАЭС была оформлена, но в испытательный центр бочки никто не направлял, экспертиза не проводилась, а сам протокол никто не выдавал.
По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования). Ход расследования взяла под контроль районная прокуратура.