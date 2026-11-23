Жители Самары предложили ограничить высоту зданий в историческом центре города
Горожане выступили против небоскребов в зоне исторического поселения, но власти сочли это предложение избыточным
В Самаре завершились общественные обсуждения поправок в Правила землепользования и застройки. Участники публичных слушаний обсуждали, как должен выглядеть город. В числе затронутых вопросов были высота новых зданий, цвет фасадов и остекление балконов. В обсуждениях участвовали всего пять человек, и каждый представил свои предложения. Заключение опубликовано на сайте городской администрации.
В частности, один из жителей предложил жестко ограничить застройку в зоне исторического поселения (АГО-1): разрешить строить не выше трех этажей и не выше 12 м, а также запретить мансарды и надстройки, которые позволяют обходить ограничения. По мнению автора предложения, высотки могут испортить исторический облик Самары и нарушить восприятие архитектурных ансамблей.
Однако организаторы обсуждений с этим не согласились. Они пояснили, что конкретные ограничения по высоте устанавливаются не в этих правилах, а в отдельных требованиях к историческому поселению, и там высотная застройка уже запрещена.
Еще одна группа предложений касалась внешнего вида домов. Жители просили прописать, как можно менять остекление и обшивку балконов, где размещать кондиционеры, какие материалы и цвета использовать. Часть этих инициатив признали полезными — например, уточнить формулировку «промышленный способ» и распространить отдельные требования на соседнюю зону АГО-2.1. А вот предложения, которые выходят за рамки этих правил (о штрафах за нарушения и субсидиях на реставрацию балконов), учитывать не стали, поскольку они относятся к другим документам.
Были и замечания по прозрачности самих правил. Один из участников попросил опубликовать точные координаты границ зон, убрать размытые формулировки вроде «выразительность» и «декоративные характеристики», а также учесть режим ночной подсветки.
Замечания признали обоснованными и пообещали учесть. В итоге общественные обсуждения были признаны состоявшимися.