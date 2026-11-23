Еще одна группа предложений касалась внешнего вида домов. Жители просили прописать, как можно менять остекление и обшивку балконов, где размещать кондиционеры, какие материалы и цвета использовать. Часть этих инициатив признали полезными — например, уточнить формулировку «промышленный способ» и распространить отдельные требования на соседнюю зону АГО-2.1. А вот предложения, которые выходят за рамки этих правил (о штрафах за нарушения и субсидиях на реставрацию балконов), учитывать не стали, поскольку они относятся к другим документам.